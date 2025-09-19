Plus Belle La Vie du 19 septembre 2025 : Constance fait bruler le lycée (résumé + extrait vidéo épisode 424 en avance)



Plus belle la vie du 19 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 424 de PBLV – Rien ne va plus aujourd’hui dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». Constance, qui a compris que la partie est perdue, décide de faire bruler le lycée.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 19 septembre 2025 – résumé de l’épisode 424

Le RAID encercle Saint-Côme. Jules assure à Idriss avoir envoyé son article, espérant sauver l’otage. Mais Jean-Paul doute : aucune disparition n’a été signalée. À l’intérieur, Constance menace Louisa. Quand l’article paraît, Idriss l’appelle : Constance affirme qu’elle décidera de la libération selon son degré de satisfaction. Furieux, Idriss ignore les appels de Louisa.

Pendant ce temps, Thomas et Gabriel, toujours déguisés, font un vœu à la fontaine du Mistral sous le regard surpris de Gladys. Chris, de son côté, apprend que Victor est placé en détention provisoire malgré son innocence présumée. Ophélie, déçue, s’éloigne.



Louisa tente d’amadouer Constance, qui finit par apprécier son esprit mais reste déterminée. Elle essaie encore de joindre Idriss, qui comprend enfin qu’elle est l’otage.

Ophélie révèle à Ulysse la vérité sur les Vavin et lui demande son avis sur Victor. Ulysse, pessimiste, pense qu’il sera considéré comme récidiviste. Ophélie, blessée, s’en va.

Gladys questionne Axel sur le mariage. Il la rassure, puis retrouve Gabriel pour un moment tendre. De son côté, Ophélie revient vers Chris, qui hésite à s’engager mais finit par admettre ses sentiments.

Idriss utilise Boileau pour négocier. Constance confesse avoir éliminé Inès, qui voulait les dénoncer. Mais lorsqu’elle comprend qu’ils risquent de perdre leur contrat, elle coupe court. Idriss fonce alors vers le bâtiment.

Louisa tente d’ouvrir les fenêtres, en vain. Constance allume des bougies et met le feu. Terrifiée, Louisa supplie pour sa vie. Quand Idriss arrive, les flammes ravagent déjà Saint-Côme. Le RAID et les pompiers se déploient, Idriss est anéanti.

VIDÉO Plus belle la vie du 19 septembre 2025 – extrait vidéo

