Demain Nous Appartient du 3 septembre : Samuel fait une découverte choc (résumé + vidéo épisode 2023 en avance)

Demain nous appartient du 3 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2023 de DNA – Ellie va finalement continuer ses recherches avec l'aide de Chloé et Marianne ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et les soupçons vont se diriger vers Samuel, qui va faire une découverte choc…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 3 septembre 2025 – résumé de l’épisode 2023

Au Spoon, Judith confie à Noor qu’elle prolonge son séjour à Sète : elle reprend le stand des halles jusqu’à ce que Bruno soit prêt. En contrepartie, elle demande à Noor de continuer à poser pour les cours de modelage. Jordan arrive et accepte aussi de servir de modèle, sans savoir comment l’annoncer à Violette. Résultat, il lui ment encore et invente qu’il participera à une pub d’autobronzant…

Pendant ce temps, Marceau s’interroge sur le nouveau compagnon de sa mère. Sa surprise est totale lorsqu’il découvre qu’il s’agit de Bart, avec qui il s’est récemment disputé au Spoon. La révélation les choque tous les deux.



De son côté, Ellie veut abandonner ses recherches sur son père biologique, découragée par le manque de pistes. Mais Chloé et Marianne découvrent que sa mère a eu une liaison avec un médecin de l’Hôtel Dieu en 2008. William niant toute relation, l’attention se porte sur Samuel Chardeau, qui admet avoir eu une aventure avec la mère d’Ellie…

Samuel accepte de faire un test de paternité et il assure à Ellie qu’il sera pour elle s’il est son père. Mais un détail le trouble : son bracelet est identique à un bijou lié à son propre père, Renaud. Il retrouve le même dans ses affaires ! Et si Ellie n’était pas sa fille mais sa soeur ?

VIDÉO Demain nous appartient du 3 septembre – extrait de l’épisode

