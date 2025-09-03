Les 12 coups de midi du 3 septembre : Ambre continue, découvrez qui se cache sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 3 septembre 2025, 2ème victoire d’Ambre – Seconde victoire d’Ambre ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». L’étudiante en médecine continue, elle a buté sur une question du Coup de Maître aujourd’hui. Elle a ainsi remporté 300 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 3 septembre, rien de plus sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte d’Ambre s’élève ainsi à 1650 euros de gains en 2 victoires.

Du côté de l’étoile mystérieuse, toujours pas d’indice en dehors de la photo de fond en seul indice, il s’agit de la Croisette à Cannes. Un taureau devrait prochainement apparaitre, il devrait s’agir de Pablo Picasso derrière cette étoile.

Noms proposés pour cette étoile : Christian Clavier



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 3 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+