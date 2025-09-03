Plus Belle La Vie du 3 septembre 2025 : Léa face à Perrot... (résumé + extrait vidéo épisode 412 en avance)



Plus belle la vie du 3 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 412 de PBLV – Léa n’a toujours aucun souvenir et Idriss va organiser une confrontation avec Perrot cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». C’est alors que Léa va parler d’Inès…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 3 septembre 2025 – résumé de l’épisode 412

Jean-Paul est au téléphone avec Maître Bataille tout en gérant l’intendance avec Aurore. Quand elle réclame sa mère, il lui explique que ce n’est pas possible et Babeth l’accompagne à l’école. Patrick rassure Jean-Paul : ils vont réussir à la sortir de là. Ce dernier l’interroge sur l’époque où Léa était à Saint-Côme. Patrick se souvient qu’elle n’avait pas de problème particulier, mais qu’elle n’était pas très bavarde. En fouillant un site d’anciens élèves, Jean-Paul a découvert qu’en 2005, Perrot et Léa étaient dans la même classe. Pour lui, ce n’est pas un hasard. Patrick est d’accord et lui conseille d’approfondir.

Pendant ce temps, Idriss interroge Léa et lui montre une photo de classe : à côté d’elle, Jean-David Perrot. Mais Léa dit ne pas le reconnaître. Elle n’a gardé que quelques souvenirs de professeurs. Idriss insiste, mais elle affirme ne rien se rappeler et finit par faire une crise d’angoisse.

De son côté, Ariane confie à Gabriel qu’elle ne peut pas assumer une grossesse et veut avorter. Il lui parle de l’IVG médicamenteuse et insiste pour qu’elle ne soit pas seule. Ariane refuse d’en parler à Zoé, et n’a rien dit au père. Inquiète, elle demande combien de temps elle a. Gabriel lui explique les délais et tente de la rassurer.



À Saint-Côme, Jules surprend Louisa en train de réviser assise dans la cour. Elle s’en accommode, mais Perrot les interrompt sèchement et l’ordonne de se rendre en salle d’étude. En parlant de sa sœur qu’il a connue élève, il met Louisa mal à l’aise… Plus tard, Jules enregistre un vocal sur son téléphone mais Perrot le surprend et lui rappelle sèchement le règlement. Jules explique qu’il débute et ne connaît pas encore les limites. Perrot affirme que les parents cautionnent leurs méthodes.

Plus tard, Jean-Paul, Idriss et Patrick se retrouvent. Léa va mieux, mais elle n’a toujours aucun souvenir, ce qui aurait provoqué son malaise. Idriss est persuadé qu’il s’est passé quelque chose avec Perrot, mais qu’elle refuse d’en parler. Patrick pense qu’elle dit la vérité. Idriss propose alors de la confronter à Perrot. Patrick approuve, Jean-Paul est inquiet.

Alice prépare Léa pour sa confrontation avec Perrot, mais celle-ci panique. Idriss montre la photo de classe à Perrot et lui présente Léa. L’enseignant assure ne pas la reconnaître. Il se rappelle vaguement du club d’échecs, mais Léa ne s’en souvient pas. Alors qu’Alice veut interrompre l’entretien, Idriss insiste. Quand il lui demande qui étaient ses amis, Léa lâche un nom : Inès, la sœur d’Idriss. Elle est bouleversée.

Au Mistral, Thomas questionne Barbara sur le menu de mariage d’Axel et Gabriel. Elle a imaginé une version végétarienne mais estime toujours que c’est une erreur d’être leur traiteur. Thomas finit par admettre qu’elle a raison et décide d’en parler au couple.

Gabriel et Axel rejoignent Thomas pour la dégustation prévue. Thomas leur dit qu’ils ne doivent pas se sentir obligés de travailler avec lui puisque le bar est sauvé. Axel réaffirme leur envie de l’avoir comme traiteur, mais comprendrait son refus. Une fois seuls, Thomas avoue à Gabriel qu’il préférerait qu’ils trouvent quelqu’un d’autre. Mais Gabriel souligne qu’à deux semaines du mariage, ce sera impossible. Thomas finit par accepter.

Ariane retrouve Djawad au bord de mer. Elle veut lui parler, mais il monopolise la conversation en évoquant ce qu’ils ont partagé et en se vantant. Ariane finit par lui dire qu’il n’a rien compris et qu’elle est venue confirmer leur rupture.

Au Mistral, Djawad est effondré. Aya tente de le rassurer mais il sent que cette fois, c’est plus sérieux. Il regrette de ne pas s’être battu et fond en larmes. Aya réalise qu’il est vraiment amoureux et l’encourage à se livrer à Ariane. Djawad pense avoir tout gâché.

