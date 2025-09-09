Demain Nous Appartient du 9 septembre : Samuel gravement blessé, Roxane hospitalisée (résumé + vidéo épisode 2027 en avance)



Publicité





Demain nous appartient du 9 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2027 de DNA – Rien ne va plus ce soir à Sète dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Après le terrible séisme qui a frappé la ville, de nombreuses victimes sont à déplorer… William est introuvable, Samuel est blessé et Roxane hospitalisée d’urgence.





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 9 septembre 2025 – résumé de l’épisode 2027

Après le tremblement de terre, l’hôpital Saint-Clair est saturé. Sébastien voit Maud arriver sur un brancard, accompagnée de Diego qui explique la situation. Chloé promet à Raphaëlle de lui donner rapidement des nouvelles de sa fille.

Au Spoon, Audrey et Mona continuent d’accueillir des blessés. Damien et Joël arrivent sains et saufs, mais Roxane est retrouvée sous les décombres et transportée à l’hôpital pour une opération. En chemin, Bart sauve un homme coincé dans un hall avant que le bâtiment ne s’effondre, puis rejoint Sara, anxieuse pour sa compagne en salle d’opération.



Publicité





Aurore apprend l’effondrement d’un immeuble près de Manon et Nordine. Bien que le couple soit en voyage de noces, elle panique en apprenant que William n’est pas arrivé au restaurant où il devait rejoindre un ami. Elle se rend sur place pour chercher parmi les décombres. Au commissariat, Lou signale la disparition de Karim, Victor et Nina, qui sont coincés dans un hall d’immeuble partiellement inondé.

Ellie et Samuel se remettent d’un accident : blessé à la jambe, Samuel se fait un garrot avec l’aide d’Ellie, qui parvient à appeler les secours juste à temps. Pendant ce temps là, Judith avoue à Jordan qu’elle s’est souvent demandé si le quitter était une erreur. Jordan partage ses sentiments et explique qu’il tient beaucoup à Violette. Les pompiers les sauvent alors, et Violette, jalouse, les voit s’embrasser et s’éloigne.

Bloqués dans un ascenseur de Saint-Clair, Lilou annonce à Bastien que sa mère déménage en Suisse. Elle s’excuse de son comportement et l’embrasse juste avant que les portes de l’ascenseur ne s’ouvrent.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Aurore anéantie face à la disparition de William (vidéo épisode du 11 septembre)

VIDÉO Demain nous appartient du 9 septembre – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.