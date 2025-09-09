Plus Belle La Vie du 9 septembre 2025 : Louisa va trop loin, Léa panique (résumé + extrait vidéo épisode 416 en avance)



« Plus belle la vie, encore plus belle » du 9 septembre 2025 – résumé de l’épisode 416

À Saint-Côme, Idriss confronte Louisa devant sa prof principale après avoir beaucoup stressé pour elle. Louisa assure qu’elle va bien mais se montre désagréable. La prof lui rappelle de ne pas manquer de respect à son frère. Louisa repart sans dire au revoir à Idriss. Plus tard, elle retrouve Corentin dans la cour et lui ordonne de l’attendre là ce soir. Déconcerté, il demande pourquoi, mais elle lui garantit que c’est pour son bien. Corentin pressent que cela risque d’être humiliant… Louisa insiste, affirmant qu’elle l’a déjà fait. Jules interrompt la scène et demande à Corentin de le suivre, en quête de vérité. Corentin minimise la situation, assurant qu’il n’y a aucun problème, sous le regard de tous les élèves.

Face à Constance, Idriss reconnaît s’être probablement inquiété pour rien, mais évoque sa sœur, Inès, dont la disparition l’a profondément traumatisé. Constance l’interroge sur sa connaissance d’Inès et sur ses relations familiales, précisant qu’ils étaient simplement camarades de classe. Quand Idriss aborde le sujet de l’homosexualité, elle répond que cela n’a jamais été un sujet à Saint-Côme.



Léa se sent mal et Jean-Paul est à ses côtés, perceptif à sa tension. Elle s’inquiète de l’avancée de l’enquête. Jean-Paul lui parle de l’enregistrement de la maîtresse de Perrot lors de la dispute. Léa lui demande d’aller chercher à boire et en profite pour appeler Idriss. À Saint-Côme, Constance rend ses copies et incite les élèves à huer Corentin, puis félicite Louisa, qui a 19.

Louisa s’apprête à enfermer Corentin dans l’aile abandonnée. Il est terrifié mais Louisa se moque de lui et le pousse à avancer. Quand il refuse, elle lui hurle dessus. Dans sa chute, sa tête heurte une pierre et il perd connaissance !

Idriss est avec Léa et refuse de lui donner de faux espoirs : après avoir écouté et réécouté la bande, il confirme qu’il n’y a rien. Il lui fait quand même écouter l’enregistrement. Terrifiée, Léa se fait pipi dessus en l’écoutant.

Gabriel parle avec Thomas du problème que Gladys rencontre concernant leur passé de mariage. Il reçoit un SMS d’Axel : sa mère souhaite organiser un conseil de famille. Thomas confie qu’au final, il apprécie son célibat. Plus tard, Gladys fait boire à Gabriel une « tisane de vérité ». Comprenant qu’il a été piégé, Gabriel répond à ses questions : il n’éprouve plus rien pour Thomas, ce qui rassure Gladys. Ensuite, elle interroge Thomas pour s’assurer de ses intentions, et celui-ci confirme qu’il n’y a plus que de l’amitié entre eux. Gladys reste froide et le prévient qu’elle le surveille.

À la résidence, Ophélie avoue à Aya se sentir bloquée et manquer d’inspiration. Aya lui rappelle que c’est normal après l’enterrement de son oncle. Ophélie confie qu’elle est allée sur la tombe de Colombine après les funérailles. Grâce à Hector, elle a fait un pas vers sa famille biologique. Elle n’était pas prête auparavant, mais sent maintenant qu’elle en a besoin.

Ulysse retrouve Vanessa, qui a commencé à lire les mémoires d’Hector. Il est impatient de récupérer son exemplaire. Vanessa remarque qu’Ophélie est déjà repartie à la résidence et s’inquiète qu’elle ait visité la tombe de Colombine après l’enterrement. Ulysse la rassure et lui conseille de lui faire confiance, malgré la peur de Vanessa de perdre Ophélie face à des personnes violentes.

Pendant ce temps, Ophélie se rend chez ses parents biologiques. Elle se lance et sonne à la porte, tombant face à son frère. Elle insiste pour parler à Sylvie Vavin et révèle qu’elle est Colombine, sa fille. Sylvie refuse de la croire et lui demande de partir. Ophélie glisse un mot sous le portail.

