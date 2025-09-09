Tout le monde veut prendre sa place : Vincent reste Champion (9 septembre)



Nouvelle victoire de Vincent ce mardi midi dans le jeu de Cyril Féraud « Tout le monde veut prendre sa place ». Il totalise désormais 4.800 euros de gains en 4 victoires.











Professeur d’histoire-géographie, Vincent est très fort et pourrait bien aller loin. Il devrait franchir les caps des 5 victoires et des 5.000 euros de gains demain dans « Tout le monde veut prendre sa place ».

Tout le monde veut prendre sa place du 9 septembre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce mardi 9 septembre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv



