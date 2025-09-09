Tout le monde veut prendre sa place : Vincent reste Champion (9 septembre)

Par /

Publicité

Nouvelle victoire de Vincent ce mardi midi dans le jeu de Cyril Féraud « Tout le monde veut prendre sa place ». Il totalise désormais 4.800 euros de gains en 4 victoires.


Tout le monde veut prendre sa place : Vincent reste Champion (9 septembre)



Publicité

Professeur d’histoire-géographie, Vincent est très fort et pourrait bien aller loin. Il devrait franchir les caps des 5 victoires et des 5.000 euros de gains demain dans « Tout le monde veut prendre sa place ».

Tout le monde veut prendre sa place du 9 septembre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce mardi 9 septembre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv


Publicité

A LIRE AUSSI
« J’ai pas les mots 8 semaines pour sortir de l’illettrisme » : votre soirée avec Kendji ce soir sur France 2 (9 septembre)
« J'ai pas les mots 8 semaines pour sortir de l'illettrisme » : votre soirée avec Kendji ce soir sur France 2 (9 septembre)
N’oubliez pas les paroles du 8 septembre : Morgane dépasse Geoffrey (+ classement des maestros)
N'oubliez pas les paroles du 8 septembre : Morgane dépasse Geoffrey (+ classement des maestros)
Ça commence aujourd’hui du 8 septembre 2025 : sommaire et extrait vidéo
Ça commence aujourd’hui du 8 septembre 2025 : sommaire et extrait vidéo
« Surface » du 8 septembre 2025 : vos épisodes ce soir sur France 2
"Surface" du 8 septembre 2025 : vos épisodes ce soir sur France 2


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut