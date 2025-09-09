Demain Nous Appartient spoiler : l’arrivée choc de Marguerite, la cousine de Raphaëlle ! (vidéo épisode du 12 septembre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Marguerite Perraud (Lola Dubini) va faire une arrivée choc dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, la cousine de Raphaëlle va se faire passer pour une élève au lycée Georges Brassens alors qu’elle est en réalité la prof remplaçante !











Publicité





Marguerite est prof de physiques chimie et vient assurer un remplacement à Brassens. Elle fait la connaissance de Violette, Bastien et Esmée en se faisant passer pour une élève… Mais quand ça part en vrilles et que le vacarme se fait entendre, Fred débarque pour remettre de l’ordre. Marguerite doit alors annoncer qu’elle est leur prof !

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Roxane victime d’une tentative de meurtre ! (vidéo épisode du 12 septembre)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2030 du 12 septembre 2025 : l’arrivée de Marguerite

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.