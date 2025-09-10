Secrets d’histoire du 10 septembre : sommaire de l’inédit ce soir sur France 3



Secrets d’histoire du 10 septembre 2025 – Stéphane Bern vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 3 pour un numéro inédit de « Secrets d’histoire ». Cet épisode vous invite à découvrir Henriette d’Angleterre.





Secrets d’histoire du 10 septembre 2025, « Henriette d’Angleterre : noces de sang à Versailles ! »

Le 31 mars 1661, Philippe d’Orléans, le flamboyant et unique frère du roi Louis XIV, épouse Henriette-Anne Stuart, sœur de Charles II, roi d’Angleterre. Ce mariage singulier, qui unit deux héritiers de sang royal aux caractères opposés, fait immédiatement scandale à Versailles. La jeune Henriette se retrouve plongée dans un tourbillon de conflits et de tensions domestiques. Sa destinée, à la fois tragique, intense, révoltante et fascinante, la conduira jusqu’à une mort soudaine dont les circonstances restent aujourd’hui mystérieuses.

À travers ce récit digne d’un roman, Stéphane Bern nous invite à découvrir les acteurs inattendus de cet épisode méconnu de la cour du Roi-Soleil, sur fond de jalousie et de complots. Depuis le château de Versailles, il fait revivre l’une des énigmes les plus poignantes du XVIIe siècle, à une époque où ambitions et frivolité faisaient de la cour de France un lieu de débauche et de tensions.



Imaginez : d’un côté, Louis XIV, qui cherche à renforcer les liens entre la France et l’Angleterre en mariant son jeune frère à la sœur du souverain anglais. De l’autre, Philippe d’Orléans, dit « Monsieur », frère du roi, qui méprise les activités viriles de l’époque comme la chasse ou l’équitation, préférant les parures extravagantes et le maquillage. Et au centre, Henriette-Anne Stuart, jeune femme au charme irrésistible, dont la vie princière est loin d’être un conte de fées.

Le cadre de cette histoire est somptueux : les palais royaux de Fontainebleau ou de Saint-Cloud – aujourd’hui disparus – sont reconstruits dans nos esprits à travers les intérieurs flamboyants imaginés par Monsieur. Le magnifique château de Villers-Cotterêts, offert par le roi à son frère à l’occasion du mariage, voit son jardin aménagé par le célèbre Le Nôtre.

Mais derrière ce vaudeville royal se cache un drame. Lorsque Henriette meurt mystérieusement à seulement 26 ans, la thèse du meurtre surgit rapidement, et de nombreux suspects apparaissent…