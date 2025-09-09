Qualifications Coupe du Monde 2026 : suivre France / Islande en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Qualifications Coupe du Monde 2026, France / Islande en direct, live et streaming ce vendredi 5 septembre 2025 – Début des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ce vendredi soir pour nos Bleus. L’Équipe de France affronte l’Ukraine ce soir au Stade de France.





A suivre ce soir à partir de 20h35 sur TF1, coup d’envoi à 20h45.







Ce mardi, l’équipe de France dispute son deuxième match des qualifications pour la Coupe du monde 2026 face à l’Islande. Le coup d’envoi est fixé à 20h45, au Parc des Princes à Paris. Cette rencontre opposera deux équipes bien lancées : les Bleus, victorieux 2-0 contre l’Ukraine, et les Islandais, qui ont dominé l’Azerbaïdjan 5-0 lors de leurs débuts dans la zone de qualification

France / Islande – Composition des équipes

🔵 France (composition officielle) : Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez – Tchouameni, Koné – Barcola, Olise, M. Thuram – Mbappé (c)



🔵 Islande (composition officielle) : Olafsson – Palsson, Ingason, Gretarsson, Ellertsson – Thorsteinsson, Johannesson, Haraldsson (c), Anderson – A. Gudjohnsen, D. Gudjohnsen.

France / Islande en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h35. Coup d’envoi de la rencontre à 20h45.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA.

France / Islande, premier match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, à suivre ce mardi 9 septembre 2026.