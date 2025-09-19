Demain Nous Appartient spoiler : Lou humilie Samuel au tribunal (vidéo épisode du 24 septembre)



Demain nous appartient spoiler – C’est le procès de Soizic qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et alors que Samuel va être appelé à la barre pour défendre Soizic, il va se faire humilier par Lou, qui représente la partie civile.











Celle-ci n’hésite pas à rappeler devant tout le monde le passé sombre de Samuel : il a eu une fille avec la femme de son meilleur ami, il a la réputation d’un coureur de jupon. Elle parle de « la moralité élastique » de Samuel pour discréditer son témoignage et le fait que Soizic se soit confié à lui…

On peut dire que le procès de Soizic s’annonce électrique et plus tendu que jamais !

