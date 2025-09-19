Quotidien du 19 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Publicité
Quotidien du 19 septembre 2025, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.
Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.
Publicité
Quotidien : les invités du 19 septembre 2025
✨ Florent Peyre — Les Producteurs, à partir du 1er octobre au Théâtre de Paris
🎭 Alexis Michalik — Les Producteurs, à partir du 1er octobre au Théâtre de Paris
Publicité
📺 Nicolas de Tavernost — Directeur de LFP Media
Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 19 septembre 2025 à 19h25 sur TMC.