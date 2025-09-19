Quotidien du 19 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 19 septembre 2025, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

✨ Florent Peyre — Les Producteurs, à partir du 1er octobre au Théâtre de Paris

🎭 Alexis Michalik — Les Producteurs, à partir du 1er octobre au Théâtre de Paris


📺 Nicolas de Tavernost — Directeur de LFP Media

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 19 septembre 2025 à 19h25 sur TMC.

