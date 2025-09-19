France 3 déprogramme « Un si grand soleil » ce vendredi 19 septembre 2025



Publicité





Changement de programme pour les fidèles de « Un si grand soleil ». L’épisode inédit de la série quotidienne, initialement prévu ce vendredi 19 septembre sur France 3, ne sera finalement pas diffusé.











Publicité





La chaîne bouleverse sa grille pour proposer un grand rendez-vous sportif : la demi-finale de la Coupe du Monde féminine de rugby, qui opposera la Nouvelle-Zélande au Canada. Un match à suivre en direct et en prime time.

Pas d’inquiétude pour les fans du feuilleton : l’épisode manqué sera proposé lundi 22 septembre à 20h20, juste avant la diffusion de l’épisode suivant. Les téléspectateurs pourront ainsi retrouver le fil de l’intrigue sans rien perdre de l’histoire.

Notez que l’épisode est déjà disponible sur france.tv



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Achille dérape, une agression, les résumés jusqu’au 3 octobre 2025