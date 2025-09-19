France 3 déprogramme « Un si grand soleil » ce vendredi 19 septembre 2025

Changement de programme pour les fidèles de « Un si grand soleil ». L’épisode inédit de la série quotidienne, initialement prévu ce vendredi 19 septembre sur France 3, ne sera finalement pas diffusé.


France 3 déprogramme "Un si grand soleil" ce vendredi 19 septembre 2025
La chaîne bouleverse sa grille pour proposer un grand rendez-vous sportif : la demi-finale de la Coupe du Monde féminine de rugby, qui opposera la Nouvelle-Zélande au Canada. Un match à suivre en direct et en prime time.

Pas d’inquiétude pour les fans du feuilleton : l’épisode manqué sera proposé lundi 22 septembre à 20h20, juste avant la diffusion de l’épisode suivant. Les téléspectateurs pourront ainsi retrouver le fil de l’intrigue sans rien perdre de l’histoire.

Notez que l’épisode est déjà disponible sur france.tv


