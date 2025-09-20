Demain Nous Appartient spoilers : le procès de Soizic, Samuel prêt à s’engager, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 22 au 26 septembre 2025)



Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 22 au 26 septembre 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le procès de Soizic qui commence au tribunal de Sète. Raphaëlle assure sa défense, assistée par Soraya, tandis que Lou représente la partie civile. Et on peut dire que Lou est déterminée à faire condamner lourdement Soizic ! Elle va aller jusqu’à humilier Samuel, qui témoigne en faveur de Soizic.

De son côté, Samuel est jaloux quand Victoire rentre de son week-end avec Fred… Il décide alors d’organiser un week-end avec Marine mais Ellie n’est pas dupe : elle est convaincue que Samuel a toujours des sentiments pour Victoire !

Quant à Judith, elle essaie toujours de reconquérir Jordan mais il est perdu.



Publicité





Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 22 au 26 septembre 2025

Lundi 22 septembre 2025 (épisode 2036) : Le procès de Soizic à venir fait parler beaucoup de Sétois. La rencontre entre Erica et Roxane ne se déroule pas comme attendue. Jaloux, Samuel imite Fred et Victoire.

Mardi 23 septembre 2025 (épisode 2037) : La défense de Raphaëlle impacte sa relation avec Martin. A cause de son comportement, Marceau met Erica dans l’embarras. Joël fait une proposition déchirante à Mona.

Mercredi 24 septembre 2025 (épisode 2038) : Les proches de Soizic défilent et témoignent à la barre. Un nouvel horizon professionnel s’offre à Lizzie. Mélody est désarçonnée face à Bastien.

Jeudi 25 septembre 2025 (épisode 2039) : Durant le procès, Lou joue une carte infaillible. Lizzie se renseigne sur l’un des élèves du lycée. Noor a un plan original pour rendre Jordan jaloux.

Vendredi 26 septembre 2025 (épisode 2040) : La vie intime de Soizic finit par être exposée au grand jour. Samuel est vraiment prêt à s’engager. Jordan est perdu et s’interroge.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 22 au 26 septembre 2025

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…