Echappées Belles du 20 septembre : direction le Gard ce soir sur France 5 (sommaire)



Publicité





Echappées Belles du 20 septembre 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Les villages du Gard » et la rediffusion « Léman entre lacs et montagnes ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 20 septembre 2025, à 21h – « Les villages du Gard » (inédit)

Au cœur du Gard, chaque village révèle une histoire, une tradition et un art de vivre authentique. Entre Cévennes, Provence et Camargue, cette terre plurielle mêle paysages contrastés, vestiges anciens et savoir-faire transmis. Des ponts romains aux cités médiévales, des fêtes votives aux artisans, le passé se vit encore au présent. Terre d’inspiration, le Gard attire créateurs et voyageurs, séduits par ses lumières et sa convivialité. On y savoure terroir et hospitalité, dans des villages de charme où chaque pierre et chaque accent portent l’âme d’une région intemporelle.

Echappées Belles du 20 septembre à 22h30 – « Léman entre lacs et montagnes » (rediffusion)

Qu’est-ce qui fait du Chablais savoyard un lieu d’exception, à la fois destination de rêve et terrain de jeu unique pour les amoureux d’activités de plein air ? Partez à la découverte de ce territoire fascinant, où chaque panorama illustre l’alliance harmonieuse entre l’homme et la nature.



Publicité





Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 20 septembre 2025 dès 21h sur France 5