Tous en cuisine du 20 septembre 2025 : liste des ingrédients des recettes de ce soir (+ invité)

Tous en cuisine du 20 septembre 2025 la liste des ingrédients et l’invité du jour – Ce samedi soir sur M6, Cyril Lignac vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de la version hebdomadaire de « Tous en cuisine ». Aujourd’hui, Cyril cuisinera avec Jérôme Anthony et leur invitée du jour : Natasha St-Pier.





Tous en cuisine du 20 septembre 2025 : les recettes de Cyril Lignac ce soir

L’entrée : gravlax de lieu, betterave, crème de citron

1 filet de lieu sans peau et sans arêtes

¼ de chou rouge effeuillé, coupé en morceaux puis haché

1 betterave rouge épluchée et râpée

½ pomme verte râpée

Le jus et le zeste d’1 citron jaune

6 brins d’aneth hachés

4 cuil. à soupe de gros sel de Guérande

3 cuil. à soupe de sucre

1 cuil. à café de baies roses en poudre

Pour la crème de citron :

100 g de crème crue

50 g de mascarpone

1 cuil. à café de purée de raifort

Le jus et le zeste d’1 citron vert

3 brins d’aneth

½ pomme verte coupée en brunoise

Fleur de sel et poivre du moulin



Le plat : le pot-au-feu de Cyril Lignac

600 g de paleron de bœuf

500 g de gîte de bœuf

4 os à moelle (dégorgés 2 à 3 h dans de l’eau froide avec un trait de vinaigre blanc)

5 cl de vinaigre blanc

1 pied de veau fendu en deux

2 poireaux

3 branches de céleri

¼ de botte de thym

1 chou vert coupé en deux

2 oignons épluchés

3 clous de girofle

4 petits navets

4 carottes épluchées

2 feuilles de laurier

1 cuil. à café de grains de poivre noir

2 cuil. à soupe de gros sel

Moutarde (pour servir)

Fleur de sel et poivre du moulin

Plat anti-gaspi : le parmentier de pot-au-feu

600 g de restes de viande du pot-au-feu

600 g de pommes de terre épluchées et lavées

200 g de restes de légumes du pot-au-feu (carotte, oignon, navet)

3 cuil. à soupe de bouillon de pot-au-feu

40 g de beurre + quelques noix pour le gratin

¼ de botte de persil plat haché

100 g de chapelure de pain sec

1 cuil. à soupe de gros sel de cuisine

Fleur de sel et poivre du moulin

La touche asiatique : gyozas de bœuf aux herbes

700 g de viande de bœuf cuite du pot-au-feu effilochée

200 g de légumes du pot-au-feu (carottes, céleri, navet) hachés finement

30 cl de bouillon du pot-au-feu

24 petites pâtes à ravioles fines chinoises ou japonaises

10 g de beurre

½ échalote ciselée

½ botte de ciboulette ciselée

1/3 cuil. à café de gingembre frais râpé

1/3 bâton de citronnelle émincé finement

1 cuil. à soupe de sauce soja

2 cuil. à soupe de sauce huître

1 pincée de piment en poudre

Quelques feuilles de persil haché

1 cuil. à soupe de graines de sésame toastées

Quelques feuilles de coriandre fraîche

Huile de sésame grillée

Huile neutre

Cyril vous proposera ensuite des recettes anti-gaspi avec des déclinaisons du couscous : un bouillon aux boulettes de poulet et légumes, ainsi qu’un taboulé vert aux amandes et raisins blancs.

Le saviez-vous ?

– Le neuvième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait maison n°9 », sortira le 3 octobre 2025 et est déjà dispo en pré-commande sur Amazon.

