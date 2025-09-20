Tous en cuisine du 20 septembre 2025 : liste des ingrédients des recettes de ce soir (+ invité)

Publicité
Tous en cuisine du 20 septembre 2025 la liste des ingrédients et l’invité du jour – Ce samedi soir sur M6, Cyril Lignac vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de la version hebdomadaire de « Tous en cuisine ». Aujourd’hui, Cyril cuisinera avec Jérôme Anthony et leur invitée du jour : Natasha St-Pier.
Une émission à suivre dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+
Publicité
Tous en cuisine du 20 septembre 2025 : les recettes de Cyril Lignac ce soir
L’entrée : gravlax de lieu, betterave, crème de citron
1 filet de lieu sans peau et sans arêtes
¼ de chou rouge effeuillé, coupé en morceaux puis haché
1 betterave rouge épluchée et râpée
½ pomme verte râpée
Le jus et le zeste d’1 citron jaune
6 brins d’aneth hachés
4 cuil. à soupe de gros sel de Guérande
3 cuil. à soupe de sucre
1 cuil. à café de baies roses en poudre
Pour la crème de citron :
100 g de crème crue
50 g de mascarpone
1 cuil. à café de purée de raifort
Le jus et le zeste d’1 citron vert
3 brins d’aneth
½ pomme verte coupée en brunoise
Fleur de sel et poivre du moulin
Publicité
Le plat : le pot-au-feu de Cyril Lignac
600 g de paleron de bœuf
500 g de gîte de bœuf
4 os à moelle (dégorgés 2 à 3 h dans de l’eau froide avec un trait de vinaigre blanc)
5 cl de vinaigre blanc
1 pied de veau fendu en deux
2 poireaux
3 branches de céleri
¼ de botte de thym
1 chou vert coupé en deux
2 oignons épluchés
3 clous de girofle
4 petits navets
4 carottes épluchées
2 feuilles de laurier
1 cuil. à café de grains de poivre noir
2 cuil. à soupe de gros sel
Moutarde (pour servir)
Fleur de sel et poivre du moulin
Plat anti-gaspi : le parmentier de pot-au-feu
600 g de restes de viande du pot-au-feu
600 g de pommes de terre épluchées et lavées
200 g de restes de légumes du pot-au-feu (carotte, oignon, navet)
3 cuil. à soupe de bouillon de pot-au-feu
40 g de beurre + quelques noix pour le gratin
¼ de botte de persil plat haché
100 g de chapelure de pain sec
1 cuil. à soupe de gros sel de cuisine
Fleur de sel et poivre du moulin
La touche asiatique : gyozas de bœuf aux herbes
700 g de viande de bœuf cuite du pot-au-feu effilochée
200 g de légumes du pot-au-feu (carottes, céleri, navet) hachés finement
30 cl de bouillon du pot-au-feu
24 petites pâtes à ravioles fines chinoises ou japonaises
10 g de beurre
½ échalote ciselée
½ botte de ciboulette ciselée
1/3 cuil. à café de gingembre frais râpé
1/3 bâton de citronnelle émincé finement
1 cuil. à soupe de sauce soja
2 cuil. à soupe de sauce huître
1 pincée de piment en poudre
Quelques feuilles de persil haché
1 cuil. à soupe de graines de sésame toastées
Quelques feuilles de coriandre fraîche
Huile de sésame grillée
Huile neutre
Cyril vous proposera ensuite des recettes anti-gaspi avec des déclinaisons du couscous : un bouillon aux boulettes de poulet et légumes, ainsi qu’un taboulé vert aux amandes et raisins blancs.
Le saviez-vous ?
– Le neuvième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait maison n°9 », sortira le 3 octobre 2025 et est déjà dispo en pré-commande sur Amazon.
Instructions, marche à suivre
Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur M6+ dès 18h30.