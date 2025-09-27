Demain nous appartient : une actrice s’est mariée ce week-end ! (PHOTO)

Par /

Heureux événement pour une ancienne figure de « Demain nous appartient » ! Paloma Reynaud, qui incarnait le personnage de Luna dans la série de TF1 jusqu’à la disparition tragique de son rôle il y a quelques mois, vient de dire « oui » à l’élu de son cœur.


TF1


C’est Clémence Lassalas, alias Charlie dans DNA, qui a révélé la nouvelle en partageant plusieurs clichés du mariage dans sa story Instagram ce week-end. On y découvre une Paloma radieuse dans sa robe de mariée, entourée de ses proches et amis.

Le mariage s’est tenu ce samedi dans une ambiance festive et chaleureuse. Si l’actrice, très discrète sur sa vie privée, n’a pas encore publié d’images officielles sur ses propres réseaux sociaux, son ancien partenaire de jeu n’a pas manqué de saluer ce grand moment.

Toutes nos félicitations aux jeunes mariés !


PHOTO le mariage de Paloma Reynaud

Capture Instagram / Clémence Lassalas

