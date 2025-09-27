Les Traîtres : qui sont les éliminés de l’épisode 5 ? (résumé et replay du 27 septembre 2025)



Cinquième épisode de la saison 5 des Traîtres ce soir sur M6, et le château d’Éric Antoine a encore vibré au rythme des trahisons et des erreurs de jugement. Entre l’élimination d’une figure forte du camp des Traîtres et un nouveau faux pas des Loyaux, la partie est plus tendue que jamais.











Frédérique Bel démasquée

Dès l’ouverture de l’épisode, la table ronde a réservé une surprise de taille. Les discussions ont abouti à l’élimination de Frédérique Bel, récemment recrutée par Anne-Elisabeth et Danielle. Verdict : les joueurs avaient vu juste, elle était bien Traîtresse. Un nouveau succès pour les Loyaux, qui enchaînent les bonnes décisions et fragilisent considérablement le camp adverse.

Plus de recrutement possible

Avec cette élimination, il ne reste désormais plus que deux Traîtresses en jeu : Anne-Elisabeth Blateau et Danielle. Et cette fois, Éric Antoine a été clair : aucun nouveau recrutement ne sera possible. Le duo devra donc jouer serré pour espérer inverser la tendance.

Doigby banni par les Traîtresses

La nuit venue, Anne-Elisabeth et Danielle ont décidé de frapper un grand coup en bannissant Doigby. Le streamer, joueur influent et observateur redouté, a été évincé sans passer par la case table ronde, affaiblissant encore les Loyaux.



Olivier éliminé en Table Ronde

Mais le véritable coup dur pour les Loyaux est survenu lors de la deuxième table ronde de l’épisode. Le comportement jugé étrange d’Olivier Bal a fini par convaincre la majorité de voter contre lui. Mauvais calcul : Olivier était Loyal. Une erreur qui a semé le doute et relancé la suspicion dans tous les sens.

Avec trois Traîtres éliminés en cinq épisodes, les Loyaux semblaient reprendre l’avantage. Mais la sortie d’Olivier rappelle que la partie est loin d’être gagnée. Plus que jamais, les discussions, les manipulations et la paranoïa risquent de faire basculer le jeu dans les prochains épisodes.

Rendez-vous le samedi 4 octobre à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 6. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit M6+.