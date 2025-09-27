Rugby Top 14 : suivre le match Toulouse / Castres en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Top 14 – suivre la rencontre Toulouse / Castres en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce samedi soir sur Canal+ ! Suite de la quatrième journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, le Stade Toulousain reçoit Castres.





📺 Un match de rugby à suivre à 21h en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







Ce soir, Toulouse accueille Castres pour un duel entre deux clubs ambitieux. Toulouse, déjà bien rodé dans les compétitions nationales et européennes, abordera ce match avec l’ambition d’imposer son rythme et de contrôler le ballon. Castres, de son côté, cherchera à bousculer l’ordre établ.

Sur le plan historique, Toulouse a souvent dominé ses confrontations face à Castres, mais dans le Top 14 tout peut basculer selon la dynamique du jour, les conditions de jeu ou la discipline sur le terrain. Ce match s’annonce comme une confrontation de styles : l’expérience et la profondeur d’effectif contre la combativité et l’audace.



Toulouse / Castres la composition des équipes

Le XV de départ de Stade Toulousain : 15. Ramos ; 14. Kinghorn, 13. Costes, 12. Gourgues, 11. Barassi ; 10. R.Ntamack, 9. Graou ; 7. Banos, 8. T.Ntamack, 6. Willis (cap.) ; 5. Flament, 4. J. Brennan ; 3. Merkler, 2. Cramont, 1. Neti.

Les remplaçants : 16. Lacombre, 17. Bertrand, 18. Elias, 19. Roumat, 20. Saito, 21. Ahki, 22. Lebel, 23. Aldegheri.

Le XV de départ de Castres Olympique : 15. Palis ; 14. Hulleu, 13. Séguret, 12. Goodhue, 11. Vargas ; 10. Popelin, 9. Arata ; 7. Vanverberghe, 8. Cope, 6. Babillot (cap.) ; 5. Jedrasiak, 4. Ducat ; 3. Chilachava, 2. Zarantonello, 1. Tichit.

Les remplaçants : 16. Colonna, 17. Sokobale, 18. Staniforth, 19. Maravat, 20. Meka, 21. Doubrère, 22. Chabouni, 23. Collier.

Toulouse / Castres en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Toulouse / Castres, 4ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.