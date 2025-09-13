Echappées Belles du 13 septembre : direction la Côte d’Opale ce soir sur France 5 (sommaire)



Publicité





Echappées Belles du 13 septembre 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Côte d’Opale, entre vents et marées » et la rediffusion « Les Baléares, d’île en île ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 13 septembre 2025, à 21h – « Côte d’Opale, entre vents et marées » (inédit)

Bienvenue sur la Côte d’Opale ! Au cœur des Hauts-de-France, ce territoire singulier s’est façonné au fil du temps par la mer, la terre et l’histoire. De Boulogne-sur-Mer aux caps Blanc-Nez et Gris-Nez, en traversant des villages empreints d’authenticité, la Côte d’Opale révèle une identité forte et sincère, portée par des habitants profondément attachés à leurs racines. Sur 120 kilomètres de littoral, elle offre une mosaïque de paysages : plages infinies, dunes sauvages, marais préservés, estuaires vivants et falaises majestueuses.

Mais au-delà de ses décors, ce sont surtout ses habitants qui donnent toute son âme à cette terre. Dans cette émission, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui ont choisi d’y rester, de s’y ancrer et de s’y investir. Pêcheurs, agriculteurs, artisans, cuisiniers… tous partagent la même fierté : appartenir à un territoire qu’ils aiment profondément. Par leurs gestes du quotidien, ils perpétuent les traditions, protègent leur environnement et transmettent un savoir-faire unique, hérité des siècles et façonné par les vents du large.



Publicité





Ces femmes et ces hommes ont fait le choix de construire ici, de créer ici, de vivre ici. À travers leurs témoignages, l’émission esquisse le portrait d’une Côte d’Opale vivante, résiliente et pleine d’inventivité.

Echappées Belles du 13 septembre à 22h30 – « Les Baléares, d’île en île » (rediffusion)

L’archipel des Baléares a tout pour séduire : une parenthèse idéale pour se déconnecter, des kilomètres de plages dorées, des criques aux eaux cristallines, des reliefs montagneux, des villes et villages pittoresques, sans oublier de nombreux sites classés au patrimoine mondial et une infinité de trésors cachés. Pas étonnant, dès lors, que les îles attirent chaque année près de 16 millions de visiteurs, faisant des Baléares la deuxième destination touristique d’Espagne, juste derrière la Catalogne.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 13 septembre 2025 dès 21h sur France 5