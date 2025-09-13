Audiences 12 septembre 2025 : « Capitaine Marleau » juste devant « Mask Singer »

Par /

Publicité

Audiences 12 septembre 2025 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec une rediffusion de la série « Capitaine Marleau », qui a captivé 2,92 millions de téléspectateurs pour 18,5% de pda.


C’est juste devant TF1 avec le lancement de la saison 8 de « Mask Singer », qui a été suivi par 2,73 millions de téléspectateurs pour 16,6% de pda.

Audiences 12 septembre 2025 : « Capitaine Marleau » juste devant « Mask Singer »
Capture TF1


Publicité

Audiences 12 septembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec un film inédit « Donjons & Dragons : L’honneur des voleurs », qui a intéressé 1,23 million de téléspectateurs pour 8,8% de pda.

France 3 suit avec la soirée inédite « Le grand concours des régions », qui a rassemblé 1 million de téléspectateurs pour 7% de pda.


Publicité

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
« Intuition, qui sera le plus proche ? » : votre nouveau jeu ce soir sur France 2 (13 septembre 2025)
"Intuition, qui sera le plus proche ?" : votre nouveau jeu ce soir sur France 2 (13 septembre 2025)
The Voice Kids du 13 septembre : les dernières auditions à l’aveugle ce soir sur TF1 (extrait vidéo)
The Voice Kids du 13 septembre : suite des auditions à l'aveugle ce soir sur TF1 (extrait vidéo)
« Meurtres à Arles » : votre téléfilm ce soir sur France 3 (13 septembre 2025)
« Meurtres à Arles » : votre téléfilm ce soir sur France 3 (13 septembre 2025)
Mask Singer : le Lynx démasqué, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)
Mask Singer : le Lynx démasqué, qui s'y cachait ? Réponse ! (VIDEO)


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut