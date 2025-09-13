« Intuition, qui sera le plus proche ? » : votre nouveau jeu ce soir sur France 2 (13 septembre 2025)

Par /

Publicité

« Intuition, qui sera le plus proche ? » du 13 septembre 2025 – Ce samedi soir à la télé, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau tout jeu inédit « Intuition, qui sera le plus proche ? ». Un nouveau jeu familial événement de création française qui fait appel à votre intuition et votre sens de la déduction.


Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.

"Intuition, qui sera le plus proche ?" : votre nouveau jeu ce soir sur France 2 (13 septembre 2025)
Capture France 2


Publicité

Intuition, qui sera le plus proche ?, présentation du jeu

Quelle que soit la question, vous aurez toujours une idée de la réponse… mais serez-vous proche de la vérité ou complètement à côté de la plaque ?

Dans Intuition, toutes les questions ont une réponse chiffrée. Pas besoin de donner la bonne réponse exacte : l’essentiel est d’avoir la meilleure intuition pour se rapprocher au maximum de la vérité… et éviter l’élimination.


Publicité

👉 150 candidats se lancent chaque soir dans l’aventure.
👉 Des questions avec des fourchettes d’estimation, puis de plus en plus de tension quand ces repères disparaissent.
👉 À la fin, il n’en restera qu’un(e), avec à la clé 50 000 € !

Cyril Féraud est accompagné de la bande des « Intuitifs » – Willy Rovelli, Cendrine Dominguez, Isabelle Vitari, Yoann Riou et Gwendal Marimoutou – qui commenteront l’avancée des candidats avec humour et complicité.

Les grandes étapes du jeu

Manche 1 : 150 candidats au départ, seulement 50 qualifiés. Les fourchettes de réponses s’élargissent, et les moins intuitifs sont éliminés.

Manche 2 : la pression monte ! Plus de fourchettes, plus le droit à l’erreur. Après chaque question, les plus éloignés de la vérité quittent le jeu. Seuls 8 accèdent à la finale.

La finale : les 8 meilleurs s’affrontent en duels. À chaque fois, le plus proche élimine son adversaire. Jusqu’au face-à-face final où l’intuition peut faire gagner… 50 000 € !

Préparez vous pour le premier numéro de « Intuition, qui sera le plus proche ? » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV

A LIRE AUSSI
Les Traîtres du 13 septembre : la suite de la saison 5 ce soir sur M6 (épisode 3)
Les Traîtres du 13 septembre : la suite de la saison 5 ce soir sur M6 (épisode 3)
Les Cinquante du 12 septembre : quelles équipes vont perdre de l’argent ? (résumé, spoiler + replay épisode 20)
Les Cinquante du 12 septembre : quelles équipe vont perdre de l'argent ? (résumé, spoiler + replay épisode 20)
Ça commence aujourd’hui du 12 septembre 2025 : sommaire et extrait vidéo
Ça commence aujourd’hui du 12 septembre 2025 : sommaire et extrait vidéo
Les 12 coups de midi du 12 septembre : Patrice poursuit, l’étoile mystérieuse bientôt dévoilée
Les 12 coups de midi du 12 septembre : Patrice poursuit, l'étoile mystérieuse bientôt dévoilée


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut