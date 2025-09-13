« Intuition, qui sera le plus proche ? » : votre nouveau jeu ce soir sur France 2 (13 septembre 2025)



« Intuition, qui sera le plus proche ? » du 13 septembre 2025 – Ce samedi soir à la télé, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau tout jeu inédit « Intuition, qui sera le plus proche ? ». Un nouveau jeu familial événement de création française qui fait appel à votre intuition et votre sens de la déduction.





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Intuition, qui sera le plus proche ?, présentation du jeu

Quelle que soit la question, vous aurez toujours une idée de la réponse… mais serez-vous proche de la vérité ou complètement à côté de la plaque ?

Dans Intuition, toutes les questions ont une réponse chiffrée. Pas besoin de donner la bonne réponse exacte : l’essentiel est d’avoir la meilleure intuition pour se rapprocher au maximum de la vérité… et éviter l’élimination.



👉 150 candidats se lancent chaque soir dans l’aventure.

👉 Des questions avec des fourchettes d’estimation, puis de plus en plus de tension quand ces repères disparaissent.

👉 À la fin, il n’en restera qu’un(e), avec à la clé 50 000 € !

Cyril Féraud est accompagné de la bande des « Intuitifs » – Willy Rovelli, Cendrine Dominguez, Isabelle Vitari, Yoann Riou et Gwendal Marimoutou – qui commenteront l’avancée des candidats avec humour et complicité.

Les grandes étapes du jeu

Manche 1 : 150 candidats au départ, seulement 50 qualifiés. Les fourchettes de réponses s’élargissent, et les moins intuitifs sont éliminés.

Manche 2 : la pression monte ! Plus de fourchettes, plus le droit à l’erreur. Après chaque question, les plus éloignés de la vérité quittent le jeu. Seuls 8 accèdent à la finale.

La finale : les 8 meilleurs s’affrontent en duels. À chaque fois, le plus proche élimine son adversaire. Jusqu’au face-à-face final où l’intuition peut faire gagner… 50 000 € !

Préparez vous pour le premier numéro de « Intuition, qui sera le plus proche ? » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV