Star Academy 2025 : Ed Sheeran et Charlotte Cardin seront le parrain et la marraine de la nouvelle saison

Hier soir, TF1 a levé le voile sur une annonce très attendue : la promotion 2025 de la Star Academy aura pour parrain et marraine deux artistes d’exception.











La chaîne a confirmé qu’Ed Sheeran, véritable phénomène mondial aux tubes incontournables, et Charlotte Cardin, nouvelle sensation de la pop, accompagneront les futurs académiciens tout au long de l’aventure.

Une nouvelle qui promet une saison riche en émotions et en rencontres musicales prestigieuses. Rappelons que si Michaël Goldman reste le directeur de la Star Academy, il faudra encore patienter pour en savoir plus pour les professeurs.