« Meurs un autre jour » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (15 septembre)



Publicité





C’est un autre James Bond qui vous attend ce lundi soir sur France 3. La chaîne rediffuse le film « Meurs un autre jour », sorti en salles en 2022 avec toujours Pierce Brosnan dans la peau du célèbre agent 007. A ses côtés, Halle Berry.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV







Publicité





« Meurs un autre jour » : l’histoire

Alors qu’il s’apprête à fournir les preuves que le colonel nord-coréen Moon est en possession d’armes inconnues, James Bond est fait prisonnier. Un an plus tard, il est échangé contre le terroriste Zao. Mais sa supérieure, M, convaincue qu’il a parlé à ses geôliers, le démet de ses fonctions. Bond, pour regagner ses galons et retrouver celui qui l’a trahi, entame une enquête qui le mène jusqu’à Cuba.



Publicité





Interprètes

Et avec dans les rôles principaux : Pierce Brosnan, Halle Berry, Judi Dench, Rosamund Pike, Toby Stephens, John Cleese, Michael Madsen, Colin Salmon, Madonna

« Meurs un autre jour » : bande-annonce