Enquête Exclusive du 21 septembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Publicité





Enquête Exclusive du 21 septembre 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’un inédit et il a pour thème « BAC du 93, la guerre aux narcotrafiquants est déclarée ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Publicité





Enquête Exclusive du 21 septembre 2025 : votre émission en résumé

Le procureur de Bobigny tire la sonnette d’alarme : en 2024, les homicides liés au narcotrafic en Seine-Saint-Denis ont triplé, avec 15 morts recensés, tandis que les tentatives d’homicide sur fond de drogues se sont envolées, atteignant 73 cas.

La guerre sans relâche que se livrent les trafiquants pour le contrôle du territoire fait de ce département l’un des plus criminogènes de France. Les points de deal, pouvant rapporter jusqu’à 50 000 euros par jour, attisent toutes les violences. Au total, le trafic de stupéfiants pèse près de 600 millions d’euros par an.



Publicité





Cannabis, cocaïne, héroïne ou crack s’écoulent à ciel ouvert dans les 183 points de vente identifiés par la police. Les trafiquants redoublent d’imagination : ventes via les réseaux sociaux sous l’appellation « Uber Shit », recours à des mineurs, et même programmes de fidélisation avec des jeux à gratter. Face à eux, les forces de l’ordre doivent affronter une délinquance toujours plus structurée et violente.

Pour protéger les 1,6 million d’habitants du département, 3 400 policiers sont mobilisés, dont 76 au sein de la BAC 93, la plus ancienne et la plus importante brigade anticriminalité de France. Ces policiers ne se limitent plus aux flagrants délits : ils mènent désormais leurs propres enquêtes. En 2024, leur détermination a porté ses fruits : 1 300 interpellations, plus de 400 kilos de drogue saisis et plusieurs dizaines de points de deal démantelés.

Nous avons obtenu une autorisation exceptionnelle pour suivre, durant plusieurs mois, leurs opérations coups de poing et leurs enquêtes. Immersion au cœur de la lutte contre le trafic de stupéfiants en Seine-Saint-Denis.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.