« Le Sixième Enfant » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 3 (22 septembre)

Par /

Publicité

« Le Sixième Enfant », c’est le film inédit diffusé ce lundi soir sur France 3. Un film de Léopold Legrand avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe, Judith Chemla dans les rôles principaux.


A découvrir dès 21h10 sur France 3 et sur france.tv

« Le Sixième Enfant » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 3 (22 septembre)



Publicité

« Le Sixième Enfant » : l’histoire

Franck, ferrailleur, et sa compagne Meriem élèvent déjà cinq enfants, un sixième étant en chemin, mais leur situation financière est précaire. De leur côté, Julien et Anna, avocats, se heurtent à l’impossibilité d’avoir un enfant. De cette rencontre naît l’idée d’un accord inimaginable.


Publicité

Avec Zabou Breitman, Pascal Elbé, Mélanie Bernier, Marie-Josée Croze, Pascal Demolon, Samuel Le Bihan, Camille Lellouche, et Mathias Mlekus.

La bande-annonce

On termine comme toujours avec la vidéo de la bande-annonce de votre film.

A LIRE AUSSI
Audiences 20 septembre 2025 : « Les secrets du Finistère » leader devant The Voice Kids
Audiences 20 septembre 2025 : « Les secrets du Finistère » leader devant The Voice Kids
Brokenwood du 21 septembre : votre épisode inédit ce soir sur France 3 (saison 10)
Brokenwood du 21 septembre : votre épisode inédit ce soir sur France 3 (saison 10)
Audiences 19 septembre 2025 : « Simon Coleman » loin devant « Mask Singer »
Audiences 19 septembre 2025 : « Simon Coleman » loin devant « Mask Singer »
« Les secrets du Finistère » : nouvel épisode inédit ce soir sur France 3 (20 septembre 2025)
Audiences 20 septembre 2025 : « Les secrets du Finistère » leader devant The Voice Kids


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut