« Le Sixième Enfant » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 3 (22 septembre)

« Le Sixième Enfant », c’est le film inédit diffusé ce lundi soir sur France 3. Un film de Léopold Legrand avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe, Judith Chemla dans les rôles principaux.





A découvrir dès 21h10 sur France 3







« Le Sixième Enfant » : l’histoire

Franck, ferrailleur, et sa compagne Meriem élèvent déjà cinq enfants, un sixième étant en chemin, mais leur situation financière est précaire. De leur côté, Julien et Anna, avocats, se heurtent à l’impossibilité d’avoir un enfant. De cette rencontre naît l’idée d’un accord inimaginable.



Avec Zabou Breitman, Pascal Elbé, Mélanie Bernier, Marie-Josée Croze, Pascal Demolon, Samuel Le Bihan, Camille Lellouche, et Mathias Mlekus.

