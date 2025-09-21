Demain Nous Appartient spoilers : un départ, Christelle surprend, les résumés jusqu’au 10 octobre 2025



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 10 octobre 2025 – Que va-t-il se passer le mois prochain dans votre feuilleton quotidien sétois « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 6 au vendredi 10 octobre 2025.











On peut déjà vous dire qu’après le procès de Soizic et sa remise en liberté, François décide finalement de quitter Sète. Adam décide de prendre soin de sa mère.

Pendant ce temps là, Erica est soupçonnée par la police alors qu’à l’hôpital, Christelle donne sa démission à Marianne ! Elle femme de Sylvain a décidé de changer de vie en travaillant aux Halles.

Les résumés de DNA du 6 au 10 octobre 2025

Lundi 6 octobre 2025 (épisode 2046) : Erica perd patience quand elle est suspectée par la police. Jordan prend un malin plaisir à mettre Noor dans l’embarras. François décide de quitter Sète pour quelques mois.



Mardi 7 octobre 2025 (épisodes 2047) : Bart surprend Laurie, se disputant avec un homme qu’elle semble connaître. Le mensonge initié par Noor prend des proportions démesurées. Christelle postule pour travailler aux Halles.

Mercredi 8 octobre 2025 (épisode 2048) : Bastien ne supporte plus Marceau et s’attire des ennuis. Après le départ de François, Adam prend soin de sa mère. Marianne se ferme complètement lorsque Christelle annonce sa décision.

Jeudi 9 octobre 2025 : pas de diffusion

Vendredi 10 octobre 2025 (épisode 2049) : Bart est déterminé à briser la glace avec Marceau. Noor croise à nouveau Romain, pour qui elle avait eu un crush. La robe de Marguerite peine à convaincre Chloé et Raphaëlle.

Demain nous appartient spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Demain nous appartient » :

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l'épisode du jour.