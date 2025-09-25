Envoyé Spécial du 25 septembre : quels reportages ce soir sur France 2 ? (sommaire)



Envoyé Spécial du 25 septembre 2025 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne







Envoyé Spécial du 25 septembre 2025 : les reportages

Evangéliques : un succès pas si angélique ?

Ils annoncent l’ouverture d’une nouvelle église tous les dix jours : les évangéliques connaissent un essor spectaculaire en France, et certaines de leurs communautés rivalisent avec les célèbres « mégachurches » américaines.



Envoyé spécial vous emmène dans les coulisses de l’une des plus grandes églises évangéliques du pays pour découvrir ce qui séduit autant de nouveaux fidèles. Son pasteur, charismatique et rompu aux codes de la communication, attire chaque week-end plus de 5 000 personnes dans un temple pensé comme une véritable salle de spectacle. Musiciens professionnels, danseurs, humour et punchlines : les offices prennent la forme d’un show destiné à rendre la foi plus attrayante et à multiplier les conversions.

Sur les réseaux sociaux, une nouvelle génération de pasteurs-stars français adopte les recettes du marketing pour diffuser une vision rigoriste du christianisme. Leurs vidéos, suivies par des millions d’abonnés, encouragent à adopter une tenue pudique, à multiplier les prières quotidiennes et affirment que miracles, guérisons et possessions démoniaques sont monnaie courante. Certaines églises vont jusqu’à inciter leurs fidèles à cultiver de prétendus dons surnaturels, au risque de les couper de la réalité.

Envoyé spécial a également recueilli la parole rare d’anciens membres : une famille de « déconvertis » et un ex-pasteur témoignent des coulisses, des techniques d’emprise, et des pratiques encore existantes de thérapies de conversion.

Ces Français à la conquête du ring thaï

Boxe thaï, MMA, kickboxing : ces disciplines de combat explosent en popularité, et un nombre croissant de jeunes Français choisissent de s’installer en Thaïlande pour vivre leur passion et pratiquer le sport national, la boxe thaï.

L’île de Phuket est devenue un véritable carrefour du « fight mondial ». Là-bas, des athlètes venus de France s’entraînent intensivement sous le soleil, attirés par la qualité des camps d’entraînement et par l’opportunité de combattre rapidement devant du public dans des arènes mythiques, comme le Rajadamnern à Bangkok.

Qu’ils soient novices en quête d’un défi personnel ou combattants confirmés prêts à briller lors de tournois professionnels, Envoyé spécial vous plonge dans un phénomène qui dépasse largement les frontières du sport.