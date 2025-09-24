Le Meilleur Pâtissier du 24 septembre : qui a été éliminé ? (résumé + replay épisode 3)



Le Meilleur Pâtissier du 24 septembre 2025, éliminé – Ce soir, la tente du Meilleur Pâtissier a pris des airs de dolce vita ! Pour cette troisième semaine de concours, les candidats ont voyagé en Italie autour de trois épreuves aussi gourmandes que redoutables. Retour sur les temps forts de l’épisode.











Épreuve du classique revisité : le tiramisu de Cyril

Cyril Lignac avait choisi de mettre à l’honneur l’incontournable tiramisu. Les pâtissiers devaient le revisiter tout en conservant l’esprit de ce grand classique italien. Si Mathieu, Victoria et Pascale ont su séduire Cyril et proposer des créations gourmandes et équilibrées, Camille, Margot et Ronan, eux, ont connu davantage de difficultés et se sont retrouvés en bas du classement.

Épreuve technique : les mythiques sfogliatelle de Mercotte

Pour l’épreuve technique, Mercotte avait réservé un défi corsé : les sfogliatelle, célèbres petits coquillages feuilletés originaires de Naples. Un exercice de précision qui a mis les nerfs des candidats à rude épreuve. À l’issue du classement, c’est Victoria qui a décroché la première place, suivie de près par Clara. En revanche, Seb a terminé dernier, piégé par la complexité de cette recette.

Épreuve créative : un carnaval haut en couleurs

Place ensuite à la créativité avec un thème spectaculaire : le carnaval de Venise. Les candidats devaient réaliser un gâteau en forme de masque vénitien, révélant une facette cachée de leur personnalité. Camille a impressionné le jury avec son magnifique et délicieux masque.



Ronan éliminé

À l’issue de cette ultime épreuve, Cyril et Mercotte ont rendu leur verdict : Victoria a été récompensée de ses efforts et de sa régularité en recevant le tablier bleu de la semaine.

Malheureusement, l’aventure s’est arrêtée pour Ronan, qui n’a pas su convaincre le jury au terme de ce troisième épisode.

Rendez-vous le jeudi 1er octobre à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 4. Et si vous avez manqué l’épisode de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur M6+.