« Meurtres au Mont Saint-Michel » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (25 septembre)

« Meurtres au Mont Saint-Michel » au programme TV du 25 septembre 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse une nouvelle fois le téléfilm « Meurtres au Mont Saint-Michel », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Dans les rôles principaux, retrouvez Anthony Delon, Juliette Lemonnier, ou encore Catherine Marchal.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Meurtres au Mont Saint-Michel » : l’histoire

Le Père Florentin, curé et exorciste de l’abbaye du Mont-Saint-Michel, reçoit un jour la visite d’Antoine Ribeiro, conducteur de travaux persuadé d’être habité par le démon. Cette certitude l’obsède depuis qu’il a mis au jour, sur son chantier, le squelette d’un chevalier du XIIIᵉ siècle. Convaincu d’avoir réveillé des forces obscures, Ribeiro implore le prêtre de l’exorciser pour chasser ses terreurs. Mais peu après, son cadavre est découvert, le crâne transpercé de part en part — un supplice identique à celui qu’aurait subi l’évêque Aubert, fondateur du Mont-Saint-Michel, en 709. L’enquête est confiée au capitaine Sophie Maliquot, qui doit démêler une intrigue où se croisent rites occultes, désirs de vengeance et secrets de famille.

Interprètes et personnages

Avec : Anthony DELON (Père Alexandre Florentin), Juliette LEMONNIER (Sophie Malicot), Catherine MARCHAL (Rosine), Benoît MICHEL (Nathan), Jacqueline CORADO (Maria Ribeiro), Cédric CHEVALME (Christophe Caron)



« Meurtres au Mont Saint-Michel » : la bande-annonce