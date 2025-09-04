Envoyé Spécial du 4 septembre : quels reportages ce soir sur France 2 ? (sommaire)



Envoyé Spécial du 4 septembre 2025 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne







Envoyé Spécial du 4 septembre 2025 : les reportages

La France du Boncoin

Créé en 2006, Leboncoin est devenu l’un des sites les plus utilisés de France, avec 29 millions d’utilisateurs mensuels et 111 millions de transactions par an. D’abord dédié aux petites annonces, il reflète aujourd’hui nos modes de consommation et nos mentalités.

Tout s’y négocie : Estelle en a fait son métier en revendant ses trouvailles, et elle y a même acheté sa maison. Le site est désormais leader de l’immobilier, où l’on trouve aussi bien des studios que des villas de luxe. Daniel et Ligia y ont découvert des terres classées et se sont improvisés vignerons. Greg et Sophie, eux, s’y sont rencontrés lors d’une vente et ont bâti leur vie commune. Mais Leboncoin, c’est aussi des arnaques, comme celle que traque Miguel autour d’une voiture d’occasion.

En près de 20 ans, la plateforme a popularisé la seconde main, le goût des bonnes affaires et renforcé le lien local grâce à la géolocalisation.

À quoi servent les réservistes ?

Ingénieurs, professeurs, artisans ou étudiants : 12 000 Français ont rejoint la réserve militaire depuis janvier. Face aux menaces terroristes et aux tensions internationales, l’État veut doubler les effectifs pour atteindre 80 000 en cinq ans.

Qui sont ces volontaires ? Quelles motivations les poussent et comment concilient-ils vie civile et engagement militaire ?



Monster trucks : à fond les caisses

Les shows de Monster Trucks, ces véhicules aux pneus géants, se multiplient en France, souvent organisés par d’anciennes familles du cirque. On y vient en famille pour voir cascades, chocs et carcasses broyées, dans une ambiance inspirée des États-Unis.

Envoyé Spécial a suivi la famille Beautour, trois générations de cascadeurs sur les routes depuis les années 1980. Mais ces spectacles sont de plus en plus critiqués pour leur bruit, leur pollution et leur décalage avec les enjeux écologiques, au point que certaines communes refusent désormais de les accueillir.