HPI du 4 septembre 2025 : votre épisode inédit ce soir sur TF1 (saison 5)

HPI du 4 septembre 2025 – Ce jeudi soir, TF1 reprend la diffusion de la 5ème et ultime saison de la série « HPI ». Au programme ce soir, un nouvel épisode inédit suivi d’une rediffusion.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







HPI du 4 septembre 2025 : votre épisode inédit ce soir

Saison 5 épisode 5 « Crack, Pshiiit, Haaaa » : À peine remis de leur rupture, Morgane et Karadec se retrouvent plongés dans une nouvelle enquête : le meurtre d’un champion d’E-sport. De son côté, Céline s’acharne à convaincre sa consultante récalcitrante de se présenter au concours de la police. Mais Morgane a bien d’autres préoccupations : faire face au harcèlement incessant de l’ex-femme de son père, obsédée par un héritage imaginaire, et gérer la mission délicate confiée par Karadec… veiller sur le doudou fétiche de Léo.

Avec : Audrey Fleurot (Morgane Alvaro), Mehdi Nebbou (Adam Karadec), Bruno Sanches (Gilles Vandraud), Marie Denarnaud (Céline Hazan), Bérengère McNeese (Daphné Forestier), Cédric Chevalme (Ludovic Mulier), Cypriane Gardin (Théa), Noé Vandevoorde (Eliott), Mohamed Makhtoumi (Docteur Benzaoui), Nicky Marbot (Voisin Morgane), Caroline Rochefort (Laëtitia), Nicolas Jacquens (Eren Yilmaz), Edouard Eftimakis (Damien Morel), Tom Boudet (Norman), Tom Lecocq (Quentin Leblanc), Chloé Ploton (Oriane Leblanc), Valeria Roco (Paola), Sultan Ulutas (Meryem), Julia Garnier (Gameuse Néerlandaise), Gaëêtan Delaleu (Surveillant)



HPI, rappel de la présentation de la saison 5

Les efforts de Morgane pour redresser son karma semblent enfin porter leurs fruits : Karadec est bien le père de son bébé, comme elle l’espérait. Et alors qu’elle vient (encore) de perdre son logement, il lui a proposé de s’installer chez lui. Mais peut-on vraiment construire une histoire d’amour quand on est déjà collègues, colocataires et coparents ? Est-ce une belle aventure… ou la combinaison idéale pour que tout dérape ?