Ici Tout Commence spoiler : Clotilde s’attaque à Louis (vidéo épisode du 12 septembre)



Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Clotilde ne va pas être tendre avec Louis dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Si Louis a finalement sauvé l’institut en faisant venir Anouk pour le concours, Clotilde n’en oublie pas pour autant qu’il a tué leur père. Et dans quelques jours, elle va être sans pitié avec son frère…











Publicité





À l’Institut, Louis Guinot s’efforce de réparer les fautes commises par le passé. Mais la majorité des élèves comme des professeurs refusent d’effacer l’ardoise… Malgré sa bonne volonté, le jeune homme se heurte à l’inflexibilité de Clotilde Armand

Toujours profondément irritée, Clotilde ne manque pas de le recadrer sans ménagement. Elle lui dit qu’il ne sera jamais chez lui à l’institut, il ne sera jamais un Armand et il n’en a jamais été un ! Si leur père avait voulu le contraire, il l’aurait reconnu quand il était temps ! Clotilde s’en va, Louis encaisse les coups…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : la finale du concours, Emmanuel se réjouit de… (vidéo épisode du 11 septembre)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1262 du 12 septembre 2025, les mots durs de Clotilde envers Louis

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.