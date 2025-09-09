C à vous du 9 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 9 septembre 2025, invités et sommaire





🔵 Chute du gouvernement Bayrou : la France dans l’attente d’un nouveau Premier ministre. Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, députée “Ensemble pour la République” des Yvelines, est l’invitée de C à vous

🔵 Violences intrafamiliales : des mères privées de leurs enfants dénoncent un dysfonctionnement de la justice. Sophie Abida, présidente du “Mouvement des mères en révolte” et son avocate, Me Rebecca Royer, sont les invitées de C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Diego Accettulli, fondateur de Oggi Pasta et maître pastier

🔵 Dans la Suite de C à vous :

🎬 Alex Lutz, Mélanie Thierry & Bastien Bouillon, pour le film “Connemara”

⚽️ Matthias Gurtler, pour un numéro de l’Équipe consacré à Kylian Mbappé

🎭Mathieu Nina, pour son spectacle “En bas de l’échelle” au Point Virgule

