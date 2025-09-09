Demain Nous Appartient spoiler : Roxane victime d’une tentative de meurtre ! (vidéo épisode du 12 septembre)



Demain nous appartient spoiler – Les choses vont mal tourner pour Roxane dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que la femme de Sara a été gravement blessée dans le séisme et qu’elle est hospitalisée, dans quelques jours, quelqu’un va tenter de la tuer à l’hôpital !











Au commissariat, Sara est rongée d’angoisse pour sa femme, Roxane. À l’hôpital, quelqu’un a tenté d’assassiner Roxane ! Georges vient tout juste de mettre la main sur une vidéo de surveillance de l’hôpital Saint-Clair. Les images montrent une femme qui entre dans la chambre de Roxane. En la voyant, Sara n’a aucun doute : il s’agit de Nathalie Cormiel, une mère croisée à la crèche et qui a toutes les raisons d’en vouloir à Roxane.

Sara explique à Karim et Georges que Roxane avait repéré de la négligence de la part de cette maman et quand son mari a demandé la garde exclusive, elle a accepté de témoigner contre elle…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2030 du 12 septembre 2025 : Sara inquiète pour Roxane

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.