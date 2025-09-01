Ici Tout Commence spoiler : Gaspard et Léo face aux nouveaux (vidéo épisode du 4 septembre)

Ici tout commence spoiler – Les nouveaux ont débarqué à l’institut Auguste Armand dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, ils vont avoir à faire aux élèves des autres promos et ça s’annonce tendu…


Malgré la méchanceté gratuite de Gaspard, les nouveaux ne se laissent pas décourager. Si César a du mal à trouver sa place, Fleur, elle, garde son énergie et pousse ses camarades à rester soudés. Un soutien précieux face à l’entraînement redoutable imaginé par Gaspard et Léonard… Mais Fleur ne manque pas de ressources : maligne et déterminée, elle motive son équipe, sous le regard incrédule de Gaspard !

Quand à Léonard, il préfère oublier que Ferdinand Castelmont est son frère…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1256 du 4 septembre 2025, Léo face à Ferdinand

