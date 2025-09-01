Les Cinquante du 1er septembre : qui a perdu le jeu n°4 ? (résumé, spoiler + replay épisode 11)



Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 11 du lundi 1er septembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 11 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que le jeu n°4, un petit bac, se déroule.











Publicité





Seconde manche. Nouvelle lettre : M. Les Violets sont encore à la traine. Les Bleus finissent la manche en tête, ils se vengent donc en désignant les Rouges, qui ne marquent donc aucun point.

Troisième manche, lettre A. Les Oranges la remporte et décide d’enlever les points aux Blancs. Ça n’a pas d’incidence, les Violet sont derniers encore une fois et en danger pour la prochaine cérémonie d’élimination.

Après le jeu, les stratégies et les alliances vont bon train. Et un clash éclate entre les Noirs et les Gris.



Publicité





SPOILER qui gagnera le jeu n°5 ?

Dans l’épisode de mardi soir, place au 5ème jeu dans l’arène. Et c’est les Oranges qui vont perdre le jeu ! Ils sont en danger au même titre que les Violets.

Les Cinquante, le replay du 1er septembre

Si vous avez manqué l’épisode 11 ce lundi 1er septembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 2 septembre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 12.