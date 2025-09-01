EXCLU Ici tout commence : une actrice phare de « Sous le soleil » rejoint le casting !



C’est une information Stars-Actu : Marie-Christine Adam s’apprête à faire son arrivée dans la série quotidienne à succès de TF1 « Ici tout commence ».





L’actrice, bien connue du grand public pour ses rôles au cinéma comme à la télévision (Sous le soleil, Nina, Plus belle la vie), est actuellement en plein tournage au Château de Calvières, à Saint-Laurent-d’Aigouze, lieu emblématique où se déroule la série.

Pour l’heure, nous n’avons pas de détail concernant le personnage qu’elle incarnera. Les téléspectateurs pourront découvrir ce nouveau rôle à l’automne sur TF1.



