Ici Tout Commence spoiler : la guerre est déclarée ! (vidéo épisode du 11 septembre)

Ici tout commence spoiler – En marge du concours d’entrée à l’institut, une guerre va éclater dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, tous les coups sont permis entre Gaëtant et Jude pour attirer toujours plus d’élèves et en particulier les nouveaux !











La rivalité s’installe ! Entre le Comptoir de Jude et le Coffee Shop de Gaêtan, la bataille fait rage. Chacun veut attirer le plus grand nombre de nouveaux élèves dans son camp. D’un côté, Jude et Mattéo. De l’autre, Gaëtan Rivière. Alors que la fin du concours approche, chacun a décidé d’organiser sa soirée pour fêter ça… Et pour les nouveaux, il faut choisir son camps.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1261 du 11 septembre 2025, Gaëtan et Jude en guerre

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.