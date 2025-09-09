Louane révèle être atteinte d’une maladie chronique : « J’ai mal tout le temps »



Dans un entretien intime accordé au podcast de la photographe Alice Moitié, Louane a fait une révélation personnelle et bouleversante : la chanteuse et actrice est atteinte de spondylarthrite ankylosante, une maladie chronique auto-immune dégénérative qui touche les articulations.











L’artiste de 27 ans a expliqué vivre avec des douleurs constantes, parfois très handicapantes :

« Ça fait vraiment longtemps que je n’ai pas eu une vraie crise où je ne peux pas marcher. Ça ne m’est pas arrivé depuis un moment, un an au moins. La dernière fois que ça m’est arrivé c’était en tournée l’année dernière sur les festivals », a-t-elle confié.

Si cette maladie inflammatoire ne dispose pas de traitement curatif à ce jour, Louane décrit le lourd protocole auquel elle doit parfois recourir :

« Je n’ai pas de médicament. C’est beaucoup d’anti-inflammatoires ou alors c’est plus compliqué, genre des anti-TNF alpha. C’est un peu intense ou dans certains cas compliqués c’est des infiltrations. Ça, c’est horrible. C’est genre des aiguilles comme ça qu’on te met dans le dos pour aller jusqu’à tes articulations. »

La chanteuse précise que la maladie touche principalement ses articulations axiales, mais aussi ses membres :



« Moi, c’est axial. J’en ai dans les genoux, dans les chevilles, dans les poignets… Donc j’ai mal tout le temps. »

Avec cette révélation, Louane lève le voile sur un combat quotidien souvent invisible. Un témoignage qui apporte une nouvelle preuve de sa résilience et de sa détermination, elle qui continue à mener de front sa carrière musicale et sa vie de jeune maman malgré la douleur.