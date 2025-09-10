Ici Tout Commence spoiler : Louis dévoile son vrai visage devant Anouk ! (vidéo épisode du 15 septembre)



Ici tout commence spoiler – Anouk ne s’attendait pas à ça dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». La cheffe croyait vraiment que Louis Guinot avait changé mais dans quelques jours, elle va être choquée en découvrant son vrai visage !











Anouk décide de confronter Louis Guinot : elle veut des explications sur son attitude et redoute qu’il ne replonge dans ses vieux travers. Récemment nommé professeur dans des circonstances plutôt opaques, Louis laisse entendre qu’il a exercé une certaine pression sur Teyssier pour obtenir ce poste.

Anouk est déçue, elle comprend que Louis n’a pas vraiment changé… Elle est choquée et ne comprend pas pourquoi il force la main à des gens qui ne veulent pas de lui.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1263 du 15 septembre 2025, Louis dévoile son vrai visage

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.