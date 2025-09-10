Les Cinquante du 10 septembre : qui perdra le 8ème jeu ? (résumé, spoiler + replay épisode 18)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 18 du mercredi 10 septembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 18 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Tom et Martika sont plus proches que jamais. Ils s’embrassent !











Katell, qui s’est lui aussi faite draguer par Tom, est choquée et déçue.

Le Lion les convoque dans l’arène pour le jeu n°7. Ils découvrent un frigo, et une ligne avec « vrai » d’un côté et « faux » de l’autre. Le Lion commence par un tirage au sort. Chaque candidat va ouvrir le frigo et dire ensuite aux autres ce qu’il a vu. L’équipe adverse va devoir déceler s’il dit vrai ou s’il ment !

Sur chaque mise, un nombre de joueurs. Ceux qui seront du mauvais côté seront éliminés ! Les joueurs se succèdent, certains disent vrai, d’autres mentent. Et au final, c’est l’équipe Orange qui perd le jeu et se retrouve en danger pour la prochaine cérémonie d’élimination.



Après le jeu, un clash éclate chez les Gris, puis avec les Bleus.

SPOILER qui va perdre le prochain jeu ?

Dans l’épisode de demain soir, c’est l’heure du 8ème jeu. A la fin de l’épisode, il ne reste plus que 3 équipes encore en danger : les Violets, les Rouges et les Jaunes. Il faudra attendre jeudi soir pour savoir laquelle sera éliminée à l’issue de ce jeu !

Les Cinquante, le replay du 10 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 18 ce mercredi 10 septembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 11 septembre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 19.