Quotidien du 10 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 10 septembre 2025, les invités – Ce mardi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 10 septembre 2025

👉 Moguiz, « Coucou » au théâtre de la Porte Saint Martin

👉 Benjamin Duhamel, journaliste à France Inter



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 10 septembre 2025 à 19h25 sur TMC.