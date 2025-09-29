Ici Tout Commence spoiler : Marc alerte Alice sur Eléonore ! (vidéo épisode du 2 octobre)



Ici tout commence spoiler – Marc va alerter Alice au sujet d’Eléonore Delange dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, dans quelques jours, Marc découvre qu’Eléonore leur a menti sur son CV et sur les festivals auxquels elle est censée avoir participé…











Marc explique tout ça à Alice, il pense qu’elle devrait se méfier de la mère de Gaspard. Mais Alice, qui est pour le moins cartésienne, ne voit pas quel serait l’intérêt Eleonore et lui rappelle que c’est grâce à elle si elle a pu monter son festival. Elle refuse donc de se méfier d’elle !

Mais à côté, Coline a tout entendu…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1276 du 2 octobre 2025, Marc doute d’Eléonore

