Quotidien du 29 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Publicité





Quotidien du 29 septembre 2025, les invités – Ce lundi soir et pour bien démarrer la semaine, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Publicité





Quotidien : les invités du 29 septembre 2025

Youssef Badr, « Pour une justice aux 1000 visages – Le mythe français de l’égalité des chances », Ed. de l’Aube

Laurent Valdiguié, Journaliste d’investigation à Marianne



Publicité





Alice Dufour, Claire Romain, Victor Meutelet, « Montmartre » à partir de 21h10 sur TF1

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 29 septembre 2025 à 19h25 sur TMC.