Plus belle la vie spoiler : la police trouve une preuve capitale (16 septembre 2025)

Léa aurait-elle étranglé Inès dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? C’est en tout cas la vision qu’a eu la femme de Jean-Paul aujourd’hui. Mais demain, dans l’épisode du mardi 16 septembre 2025, Léa se confie à Idriss sur cette vision et elle lui explique que son subconscient a pu créé de faux souvenirs…











Jean-Paul et Patrick vont finalement mettre un terme aux doutes de Léa en l’innocentant : elle a quitté Saint-Côme deux jours avant la disparition d’Inès !

De son côté, Charlotte va apporté une preuve capitale à ses collègues : elle a retrouvé un morceau de dent qui n’appartenait pas à Inès ! Jean-Paul comprend que s’ils parviennent à identifier à qui appartient cette dent, ils retrouveront le meurtrier de la soeur d’Idriss.



A Saint-Côme, Constance organise une cérémonie d’hommage à Inès. Louisa est présente tandis que Jean-Davis se moque de Constance… Celle-ci lui rappelle qu’il est suspecté et le met en garde : elle ne le laissera pas détruire ce que sa famille a construit !