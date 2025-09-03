« L’amour m’a sauvé la vie » : votre téléfilm inédit ce 3 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« L’amour m’a sauvé la vie » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 3 septembre 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « L’amour m’a sauvé la vie ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« L’amour m’a sauvé la vie » : l’histoire, le casting

Au cours d’une perquisition liée à un trafic de drogue, le lieutenant Paul Ford assiste, stupéfait, à l’exécution de sang-froid d’un suspect par son coéquipier Frank Miller. Rapidement, il découvre que ce dernier maltraite sa femme, Eve, dont la séduction le trouble. Lorsque Paul décide de l’aider à se libérer de ce mari violent, Frank riposte avec brutalité : il l’accuse de corruption auprès de leurs supérieurs et n’hésite pas à le menacer de mort.



Avec : Gina Vitori (Eve Miller), Andrew Spach (Paul Ford), Jonathan Stoddard (Frank Miller), Isabella Oliveira (Andrea Billings)

Et à 16h, « Erin, fuir ou mourir » (rediffusion)

Erin découvre rapidement que Jared, qu’elle a épousé trop vite, est en réalité un homme violent et jaloux. Avec l’aide d’une amie, elle réussit à s’enfuir et trouve refuge à Portland, chez une proche. Sous une nouvelle identité, elle tente de reconstruire sa vie pas à pas, mais l’impression d’être épiée la hante, au point de la pousser à suivre des cours de self-défense.

Avec : Gina Vitori (Erin Carver), Alex Trumble (Jared Carver), Jhey Castles (Polly), Fidelia Grace (Katie)