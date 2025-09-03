Ça commence aujourd’hui du 3 septembre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Publicité





Ça commence aujourd’hui du 3 septembre 2025, le sommaire – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il a pour thème « Smartphone : tous accros à notre téléphone ? ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 3 septembre 2025 à 13h55 « Smartphone : tous accros à notre téléphone ? » (inédit)

Marion passe près de 10 heures par jour sur son smartphone. Addict, elle éprouve un vrai malaise si elle ne l’a pas en main dès son réveil. Depuis qu’elle est devenue maman, elle souhaite prendre de la distance avec son téléphone, mais la peur de “manquer quelque chose” reste bien présente… Son témoignage est à découvrir cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05 : « Ces artistes qui ont appris à vivre avec leurs failles » (rediffusion)

Aujourd’hui s’ouvre une semaine spéciale célébrités ! Faustine Bollaert, entourée d’experts, accueille trois artistes qui livrent leurs confidences sans détour : Ycare, révélé dans La Nouvelle Star en 2008, raconte vingt années vécues comme une fête sans répit, marquées par la nuit et les addictions ; Keen’V revient sur les épisodes dépressifs qui l’ont conduit à plusieurs tentatives de suicide après la perte de sa grand-mère ; et Emma Daumas, propulsée de l’anonymat à la célébrité en quelques semaines grâce à la Star Academy en 2002, évoque l’isolement et le déracinement qui l’ont plongée dans de profondes dépressions.



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 3 septembre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.