Plus belle la vie spoiler : Idriss découvre la vérité sur sa soeur et Léa ! (4 septembre 2025)

On peut dire qu’Idriss ne s’attendait pas du tout à ça dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, demain, dans l’épisode du jeudi 4 septembre 2025, Idriss va se rendre au lycée Saint-Côme, convaincu que l’agression de Jean-David Perrot par Léa Nebout a un lien avec la disparition de sa soeur, Inès Salem.











Idriss, avec l’accord de Patrick, va donc rencontrer le directeur de Saint-Côme, qui est aussi le beau-père de Perrot. Ce dernier avoue qu’il se souvient bien de Léa, mais aussi de sa soeur… Et s’il affirme que Léa et Jean-Baptiste étaient dans la même classe sans être proches pour autant, il se souvient que Léa et Inès étaient très proches…

Et Damien Boileau finit par annoncer à Idriss que sa soeur et Léa étaient homosexuelles et en couple ! Idriss ne le savait pas, il est sous le choc… Le directeur ajoute qu’Inès a fugué après que Léa ait décidé de la quitter !



