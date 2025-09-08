« Le diable à la maison : l’histoire vraie de Ruby Franke » : votre téléfilm inédit ce 8 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Le diable à la maison : l’histoire vraie de Ruby Franke » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 8 septembre 2025 – Nouveau téléfilm inédit ce lundi après-midi sur TF1, il s’intitule « Le diable à la maison : l’histoire vraie de Ruby Franke ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1







« Le diable à la maison : l’histoire vraie de Ruby Franke » : l’histoire, le casting

Une mère de famille, célèbre sur le web grâce à son vlog consacré à l’éducation, semble mener une vie parfaite avec son mari et leurs six enfants. Catholique fervente, elle se laisse peu à peu manipuler par une femme qui, sous le masque de la religion, l’entraîne vers sa chute.



Avec : Heather Locklear (Jodi Hildebrandt), Emilie Ullerup (Ruby Franke), Josh Blacker (Kevin Franke), Savannah Miller (Shari Franke)

Et à 16h, « Les crimes d’une mère » (rediffusion)

Gail, Rick et leur fille Chloé viennent de déménager suite à la promotion professionnelle de Rick. Si ce changement réjouit Rick, Gail et Chloé, elles, sont loin d’être enthousiastes. Gail doit reconstruire sa clientèle pour sa pâtisserie, tandis que Chloé a dû quitter tous ses amis. Dans sa nouvelle école, Chloé se lie cependant d’amitié avec Serena VanDeBerg, la fille de Vanessa, présidente de l’association des parents d’élèves que Gail rencontre rapidement. Serena et Vanessa, chacune à leur façon, se révèlent étranges et rancunières, et les incidents commencent à se multiplier autour d’elles…

Avec : Brianna Cohen (Gail Gardner), Alissa Filoramo (Vanessa VanDeBerg), Gracie Silva (Serena VanDeBerg), Madison Paige (Chloé Gardener), Jonathan Stoddard (Rick Gardner)